ЛДПР представила Мишустину кандидатов в состав нового правительства

Москва, 16 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия представила кандидату на пост премьер-министра России Михаилу Мишустину кандидатуры в состав нового правительства.

«Мы представили своих кандидатов о возможном включении в состав правительства… Будем надеяться, что если не сейчас, то в другой раз кто-то из наших депутатов станут или министрами, или замминистра», — отметил Жириновский.

Ранее Жириновский выразил надежду на то, что в состав нового правительства будут приглашены члены кабмина Дмитрия Медведева и нынешнего созыва Госдумы.

«Мы надеемся, что часть из них (членов правительства Медведева. — прим. ФАН) останется в новом правительстве. В любом случае, те, кто придут, видимо, хорошо известны, и никаких особых отрицательных моментов в стране не будет», — отметил Жириновский.

По его словам, в этом нет ничего трагического и печального, так как «правительство работает, уходит в отставку», и это совершенно нормально. Однако, как заметил Жириновский, все же это грустное событие, которое можно сравнить с разводом в семье.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о намерении выстраивать дальнейшую работу правительства при тесном сотрудничестве с парламентом.