Минобрнауки ответило на предложение Путина о целевом приеме в медвузы

Москва, 16 января. Министерство науки и высшего образования России учло необходимость увеличения квот на целевое обучение в вузах по медицинским специальностям, заявили в министерстве.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что квота на целевое обучение формируется с учетом предложений регионов и заинтересованных органов власти.

«В проекте акта об установлении квоты приема на целевое обучение предусмотрено установление квоты приема на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в объеме 70% и 75% соответственно», — приводит РИА Новости словам представителя российского министерства.

Увеличение числа целевых мест в вузах на медицинские специальности не приведет к повышению бюджетного финансирования, уточнили в ведомстве.

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с посланием. Глава государства озвучил свои мысли о приеме студентов в медицинские вузы в части выделения целевых мест. Он предложил в новом учебном году сделать целевыми 70% бюджетных мест по направлению «Лечебное дело» и 75% — по направлению «Педиатрия». Также он выступил за стопроцентное целевое обучение по дефицитным направлениям в ординатуре.