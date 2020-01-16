Токарев назвал причины отсутствия драйверов развития в Абхазии

Председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба готовится создать в Абхазии новую партию под рабочим названием «Будущее Абхазии». Ардзинба заявил, что в нее войдет активная молодежь, которая станет основным драйвером изменений в стране. Предварительно будет проведен конкурс молодых лидеров. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев в комментарии Федеральному агентству новостей положительно оценил данную инициативу и назвал причины, сдерживающую экономическое развитие Абхазии.

«Создание партии планируется весной. До президентских выборов будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба.

В настоящее время в Абхазии наблюдается кризис, политическая система развита достаточно слабо. Как отмечают эксперты, у молодежной партии есть все шансы на успех.

«Иналу Ардзинбе нужно пожелать удачи. Нет сомнения в том, что это хорошее начинание», — прокомментировал Токарев.

Эксперт отметил, что любая политическая сила в республике (и провластная, и оппозиционная) всегда нацелена на сотрудничество с Россией, так как Россия является единственным гарантом безопасности абхазцев. Но Токарев считает, что кризис в Абхазии связан не с недостатком политических партий, а с другими причинами, в частности, с серьезными проблемами в республике с правоохранением, а также с уменьшением численности абхазов.

«Абхазы считают, что единственный способ сохранить себя на своей земле — быть максимально закрытым обществом. Поэтому в стране не очень хорошо относятся к российским инвестициям, есть боязнь того, что сразу все будет скуплено и русскими, и армянами. В Абхазии большое количество армян, не только русских. Это объективные обстоятельства того, что в Абхазии нет особых драйверов развития, и страна свой огромный туристический потенциал никак не может сдвинуть с мертвой точки: стоят полуразрушенные здания, санатории еще советской постройки. Так что проблема там не в личностях, а в объективных обстоятельствах», — пояснил собеседник ФАН.

Ардзинба считает, что новая партия поможет молодежи реализовать свой потенциал, а также приведет к положительным сдвигам как в политическом, так и в экономическом развитии страны.

По инициативе Инала Ардзинбы уже три года действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». В декабре 2017 года указом Президента РФ Владимира Путина ему присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса.