На Крещение москвичам вместо морозов обещают тепло

Москва, 16 января. В ночь на Крещение в Москве и области снега не будет. Сегодня температура уже превысила исторический максимум для этого дня, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«18 января прогнозируется небольшое понижение температуры от минус 1 до плюс 1. На Крещение по Москве и области также прогнозируется понижение от минус 2 до минус 4 ночь, днем — около нуля», — сообщил специалист.

По данным метеорологов, последние 50 лет больше половины крещенских ночей были относительно теплыми. К примеру, в 2007 году воздух на Крещение прогрелся до 3,6 градуса тепла.

«В 2007 году также на крещение было 3 градуса тепла, шел ливень, какой не часто бывает и летом», — отметил Вильфанд.

В прошлом году минимальная температура воздуха составит 6,8 градуса мороза, пишет РИАМО.

Крещение Господне в 2020 году будет отмечаться 19 января. Места для купания в проруби организовываются специалистами заранее, обычно в таких местах дежурят медики и спасатели. Тем не менее чрезвычайные ситуации происходят, поэтому важно заранее подготовить свой организм к купанию в проруби.