Первое заседание группы по поправкам в Конституцию РФ пройдет в Ново-Огареве

Москва, 16 января. Первое заседание рабочей группы по обсуждению предложений поправок в Конституцию, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным, состоится 16 января. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор добавил, что собрание пройдет в Ново-Огареве.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства предложил внести ряд поправок в конституцию, которые предполагают перераспределение полномочий между органами государственной власти.

Для подготовки предложений, касающихся поправок, президент создал рабочую группу из 75 человек, в которую вошли политики, бизнесмены, артисты, спортсмены и общественные деятели.

Вероятно, сопредседателями группы станут глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.