Мишустин попал в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

Киев, 16 января. Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец» за поездку в Крым. Об этом сообщается на сайте.

«Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», ― сказано на сайте.

Скандальный сайт «Миротворец» представляет собой базу лиц, причастных, по версии модераторов, к преступлениям против Украины. Портал не является государственным, однако украинские пограничники отказываются пускать в страну людей из его черного списка. Сайт обнародует личные данные людей, которые, по мнению модераторов, являются «изменниками родины». При этом одной из самых популярных причин включения в базу «Миротворца» является посещение Крыма.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи президент РФ предложил внести несколько поправок в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас является исполняющим обязанности главы кабмина, сообщил об отставке российского правительства.

Путин предложил Мишустину занять должность премьер-министра РФ. Мишустин принял предложение возглавить правительство России, после чего президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму. Ранее стало известно, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.