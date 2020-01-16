Хафтар заявил, что готов продолжать работу по ливийскому урегулированию в Берлине

Триполи, 16 января. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар согласился принять участие в Берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии после консультаций с главами поддерживающих его племен. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Утром 16 января глава МИД ФРГ Хайко Маас направился в город Бенгази, расположенный в восточной части Ливии, для переговоров с Хафтаром.

«Хафтар сообщил министру иностранных дел Германии о своем согласии принять участие в Берлинской конференции», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж дал согласие приехать на конференцию в Берлин.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации после произошедшего в 2011 году свержения и убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС захватило власть в ливийской столице Триполи. ЛНА под предводительством Хафтара с 2014 года вела в стране контртеррористическую операцию.

8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

13 января в Москве при посредничестве России и Турции прошли межливийские переговоры. ЛНА и ПНС пока не подписали мирное соглашение, поскольку Хафтар взял время, чтобы обсудить документ с главами поддерживающих его племен, однако переговоры стали важнейшим шагом к установлению мира в североафриканской стране. Берлинская конференция станет следующим этапом урегулирования кризиса в Ливии. Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в конференции.