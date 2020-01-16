Посол ЕС отметил предпосылки для нормализации диалога между РФ и Европой

Москва, 16 января. Существуют предпосылки для нормализации диалога между Россией и Европейским союзом, заявил глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.

«Есть некоторые предпосылки для дальнейшего улучшения, в частности возвращение России в Совет Европы», — отметил Эдерер.

Посол напомнил, что состав Еврокомиссии поменялся. Однако Эдерер отметил, что политика ЕС в отношении РФ сильно не изменилась.

Посол добавил, что отношения во многом зависят от реализации Минских соглашений. Он назвал «положительным аспектом» соглашение между Киевом и Москвой о транзите газа.

«Мы ждем дальнейшего прогресса по выполнению Минских соглашений до нормандского саммита в Берлине в апреле этого года. Мы надеемся, что на нем можно будет констатировать новые подвижки», — сказал посол ЕС в РФ.

Эдерер выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Брюсселя в новом году и совместное движение по положительному треку.

«Я думаю, что это все знаки для осторожного оптимизма», — добавил дипломат.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Киевская сторона пыталась внести изменения в документ, однако партнеры настояли на безальтернативности мирного процесса на основе Минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. В Донбассе, который не поддержал новое правительство, образовались две республики — ЛНР и ДНР.