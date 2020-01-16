Мишустин пообещал разобраться с вопросом приватизации протезной индустрии

Москва, 16 января. Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин на встрече с членами партии «Единая Россия» пообещал детально разобраться с вопросом, касающимся приватизации протезной индустрии. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Хинштейн пояснил, что на встрече фракции «Единой России» с Михаилом Мишустиным поднял «вопрос о готовящейся сомнительной приватизации протезно-ортопедической индустрии и о коррупционных устремлениях руководства Минтруда».

«Кандидат в премьеры обещал разобраться во всем детально», — написал Хинштейн в соцсети.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главное напутствие депутатов кандидату на пост премьер-министра страны Михаилу Мишустину — реализация послания президента России Владимира Путина. Он назвал кандидата на пост премьер-министра человеком, «который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи». По словам председателя Госдумы, палате необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства.