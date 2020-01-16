Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад артиста в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Как уточнил президент, многочисленные поклонники любят Ланового за преданность делу, а также родному Вахтанговскому театру. Путин рассказал о вкладе Ланового в патриотическое воспитание россиян.

«Они с огромным уважением относятся к вашей востребованной общественной деятельности, направленной на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности», — сказано в телеграмме Путина.

Ранее Лановой опроверг информацию о своей госпитализации в одну из ведомственных клиник. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Ланового госпитализировали, актер пожаловался на плохое самочувствие. Некоторые издания предположили, что это связано с недавним конфликтом с авиакомпанией «Победа». Однако сам Лановой заявил, что пугаться не стоит, медицинские обследования были запланированы заранее.

Напомним, в феврале Ланового не пропустили на борт из-за размера ручной клади. Инцидент произошел в московском аэропорту во время регистрации артиста на рейс. Авиакомпания «Победа» решила подарить ему бесплатные билеты в качестве примирения.

Также Лановому вызывали скорую во время спектакля в московском театре имени Евгения Вахтангова 3 ноября. Артисту внезапно стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация, к счастью, не понадобилась.