Москвич и инженер — Жириновский назвал положительные качества Мишустина

Большинством голосов фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Политик оценил потенциального нового главу правительства.

«В личном плане он производит на нас положительное впечатление. С точки зрения образования — инженер. Мы всегда хотели, чтоб страной управляли инженеры», — заявил парламентарий.

Он добавил, что у Мишустина есть «большие достижения по налоговой службе», и уточнил, что депутатам приходилось сталкиваться с ним в работе именно по этому направлению.

«Человек, наконец, коренной москвич, занимается спортом, — отметил Жириновский и отдельно упомянул возраст Мишустина. — Это самый лучший возраст — 45–55. Вот ему 53. Он в расцвете. Все знает, все умеет».

Возможно, Мишустину будет не хватать знаний о стране, сомневается политик.

«Если он был бы еще губернатором где-нибудь в Саратовской области или в Оренбурге... — сказал лидер ЛДПР. — Идеальный вариант, когда председатель правительства был министром, губернатором, депутатом, сенатором, ученым, преподавателем».

Несмотря на то, что ЛДПР намерена большинством голосов поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера, Жириновский заявил, что «отдельные депутаты партии имеют какую-то свою позицию. Они чувствуют, что население настроено очень настороженно и критически».

Напомним, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи он предложил внести несколько поправок в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас является исполняющим обязанности главы кабмина, сообщил об отставке российского правительства. Этим же вечером была предложена новая кандидатура на пост премьера — Михаил Мишустин. В четверг, 16 января, свое решение по ее принятию или отклонению примет Госдума. Уже известно, что Мишустина поддержат «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», в КПРФ пока намерены воздержаться от голосования.