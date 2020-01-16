Политолог Колядин рассказал, как Запад переписывает историю для дискредитации РФ

Член Европарламента Манфред Вебер, представляющий в нем Европейскую народную партию, заявил в ходе дискуссии на тему «Искажение европейской истории…» о попытках президента РФ Владимира Путина «переписать историю» Второй мировой войны. В частности, Вебер считает, что к ее началу привел именно пакт Молотова — Риббентропа. Эту позицию поддержала его коллега, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, которая пошла еще дальше и назвала руководителя СССР Иосифа Сталина «союзником [Адольфа] Гитлера».

Подобные высказывания неадекватных, а порой и просто психически больных людей опасны, поскольку зачастую используются идеологическими противниками нашей страны в политике по дискредитации ее исторического прошлого, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог и политтехнолог Андрей Колядин.

«Россия свою историю писала кровью, большой кровью, — сказал он. — Это была кровь миллионов советских солдат, которые освободили Европу от фашистской заразы. А высоколобых фарисеев, которые сейчас хотят все это пересмотреть и выдать за нечто, что отличается от данной позиции, воспринимать всерьез нельзя».

Спекуляции на прошлом являются частью русофобских тенденций в дискурсе ряда западных элит, предполагающем наличие некоего «врага», под образ которого им кажется удобным «подогнать» Россию.

«А то, что этот «враг» когда-то спас страны, в которых сейчас живут эти фарисеи, и что, возможно, их родители остались живы только благодаря советским солдатам, во главу угла этих спекуляций почему-то не ставится», — считает эксперт.

По его словам, передергивания исторических фактов так часто используются в политике по дискредитации России, поскольку история сама по себе является неоднозначной темой и оставляет простор для ее интерпретации.

«Поверьте мне, Бородинское сражение, Наполеон и Кутузов представлялись в этой науке с самых разных точек зрения. Все зависит от убеждений, образования и личного отношения интерпретирующего тот или иной исторический факт лица. Так что историю можно повернуть в любую сторону, как дышло (хоть так обычно говорят про законы, но тут та же ситуация). И почему бы не повернуть, если так хочется нанести ущерб своим идеологическим противникам?» — считает собеседник ФАН.

Коснувшись темы ставшего притчей во языцех пакта Молотова — Риббентропа, политолог сказал, что это был всего лишь один из многих подобных ему договоров, которые фюрер Адольф Гитлер заключал тогда со странами.

«И если все эти пакты сейчас собрать и обобщить информацию в них, то еще неизвестно, кто окажется с бледным лицом перед человечеством. Так что использование договора с Германией как аргумента против СССР — это еще одна форма манипуляций», — заявил Колядин.

Политолог добавил, что не видит ничего хорошего в пакте Молотова — Риббентропа, однако он точно не мог послужить причиной начала войны.

«Нам надо осознать, что на территории любого государства есть люди, которые реально оценивают окружающий мир, и есть те, кто видит его в искаженном свете. В свою очередь, мы сами должны с громаднейшим уважением относиться к тому вкладу, который был со стороны наших союзников по антигитлеровской коалиции, — в виде ленд-лиза и непосредственного участия в боевых операциях. В то же время надо помнить, что как тогда, так и сейчас есть лица, которые желали бы поражения Советского Союза в Великой Отечественной войне. К сожалению, мы чаще слышим именно их голоса, а не тех, кто реально разбирается в ситуации. Я думаю, что мы должны относиться со снисходительностью к этим людям, как к тяжелобольным. У них есть определенные проблемы, но они будут нести ответственность за них уже перед Богом», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, 15 января 2020 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал о недопустимости попыток переписать историю Великой Отечественной войны. Глава государства заявил, что лучшим оружием в борьбе с ними окажутся реальные факты о происходивших событиях. Если же с этим явлением не бороться, то «ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру».