Сирия итоги за сутки на 17 января 06.00: ожесточенные бои в Идлибе, курдский теракт в Сулуке

Сирия, 17 января. На территории Идлиба идут ожесточенные бои, террористы сумели провести контратаку в Аль-Джурифе, курды взорвали полевого командира в Сулуке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили наступление на территории провинции Идлиб возобновили продвижение в направлении Маарет ан-Нумана в Идлибе распространили заявление о содействии выводу мирных жителей из зоны боестолкновений.

Армия Турции и союзные силы: ;потеряли несколько человек в результате теракта в Сулуке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): базируется на территории «зоны деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об успешном ударе по САА на севере Хамы. нанесли ракетный удар по жилому району в Алеппо, продолжили сопротивление в Идлибе, в ходе контратаки отбили Абу-Джуриф.

Курдские вооруженные формирования: потеряли трех человек в ходе столкновений с племенным ополчением в Аль-Бусейре, пострадали при подрыве СВУ в городе Ат-Табка предположительно, организовали теракт, в результате которого погиб главарь протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия», обстреляли город Азаз.

Провинция Алеппо

Курдские боевики обстреляли город Азаз на севере Алеппо, который находится под контролем турецкой армии и лояльных Турции формирований. По данным телеканала Halab Today, в жилых районах Алеппо разорвалось по крайней мере шесть артиллерийских снарядов. Baladi News утверждает, что атаку совершили боевики из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), а также что проиранское ополчение обстреляло позиции боевиков в районе Хан-Тумана.

В то же время террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать жилые районы города Алеппо, сообщает агентство SANA. Источники Step News сообщают, что под обстрелом оказался район Суккари, погибли четверо и получили ранения 13 мирных жителей. Эту информацию подтверждает агенство SANA.

Агентство Step News сообщило, что в результате ракетного удара со стороны боевиков по району Алеппо Аль-Джадида погибли несколько сирийских военных. Baladi News утверждает, что погибло более 10 бойцов САА.

Между тем телеканал Halab Today сообщает об успешном покушении на полевого командира группировки «Джебхат аш-Шамия» Мусаба Хассуна. Боевик протурецкой группировки был расстрелян неизвестными в автомобиле на дороге в Джераблус на востоке Алеппо. Покушение могли осуществить курдские боевики, действующие в регионе.

Провинция Хомс

Известный журналист Ванесса Билей (@VanessaBeeley) утверждает, что произошедшая за последнее время активизация террористической деятельности «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» на востоке Сирии связана с американской военной базой «Ат-Танф» и расположенным в непосредственной близости от нее лагерем беженцев «Эр-Рукбан». Билей предполагает, что в ближайшее время следует ожидать новую серию нападений из «зоны деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа».

Провинция Дейр-эз-Зор

Наблюдается новое обострение в отношениях между курдскими боевиками из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и местными арабскими племенами на левобережье Евфрата на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@Sada_AlSharqieh), курдские боевики направили подкрепления в город Аль-Бусейра после того как трое боевиков из так называемых «сил быстрого реагирования» SDF были убиты при попытке захватить командира ополчения племени баггара «Лива аль-Бакир» Ибрагима аль-Аттию, известного как Абу Бакр аль-Кадисия. Как отмечает новостное агентство Euphrates Post, обстановка в Аль-Бусейре после столкновений между SDF и местными жителями остается неспокойной.

Автомобиль с боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) был взорван в районе населенного пункта Абу-Хардуб на востоке Дейр-эз-Зора. Несколько курдских боевиков получили ранения.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия возобновила наступление в рамках военной операции «Заря в Идлибе». Радиостанция Sham FM сообщает, что САА возобновила наступление на Маарет ан-Нуман из-за постоянных провокаций и нарушений перемирия со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Sham FM отмечает также, что в ходе наступления части САА смогли освободить от боевиков населенные пункты Абу-Джуриф и Телль-Хатра на востоке Идлиба.

Абу-Джуриф стал местом ожесточенных столкновений. Источники в Twitter (@Ahmad_1alshble) утверждают, что боевикам удалось провести успешную контратаку, уничтожив более 20 бойцов палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» и захватить зенитную установку «Шилка».

Агентство SANA распространило заявление командования операции САА «Заря в Идлибе», которое заявило о том, что приложит все усилия для вывода мирных жителей из районов боестолкновений. Также в заявлении подчеркивается, что прекращение перемирия в Идлибе и возобновление боевых действий стало результатом постоянных провокаций со стороны боевиков.

Между тем, как сообщает новостное агентство Baladi News, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на территории Идлиба «наблюдаются многочисленные нарушения перемирия, однако мы не можем сказать, что прекращение огня провалилось».

Провинция Ракка

Один мирный житель и два боевика проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) были ранены при срабатывании самодельного взрывного устройства в городе Ат-Табка, на западе провинции Ракка.

По крайней мере трое турецких военнослужащих и несколько боевиков протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» погибли в результате теракта, который произошел в городе Сулук на территории провинции Ракка. Источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщил, что в результате взрыва в штаб-квартире погиб главарь группировки по имени Табит аль-Хувайш Абу Абдул Рахман. По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), число погибших составило 10 человек. Число жертв теракта может вырасти.

Провинция Хама

Боевики из группировок, входящих в террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили об успешном ударе по скоплению бойцов САА в провинции Хама. Телеканал Halab Today сообщает, что сирийская армия была атакована в районе населенного пункта Аль-Хардана на севере провинции, среди бойцов САА есть убитые и раненые.

1 Организация запрещена на территории РФ.