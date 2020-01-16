Сирийские боевики получают денежное довольствие из кармана простых ливийцев

Газета Guardian сообщает о двух тысячах сирийских боевиков, поддерживаемых Турцией: они были направлены в Ливию сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как отмечает британское издание, около 650 боевиков прибыли в Триполи в конце прошлого года, а еще более тысячи находятся в Турции с 5 января, где часть бойцов проходит обучение в тренировочных лагерях перед «командировкой». Кроме того, Guardian акцентирует внимание на том, что сирийские боевики уже подписали контракты с ПНС Ливии сроком на полгода: согласно этим бумагам, они будут получать по две тысячи долларов в месяц от главаря ПНС Файеза Сарраджа.

«И Саррадж, и Турция, и, возможно, другие субъекты так или иначе замешаны в структурах теневой экономики. Они есть и в Сирии, и в Ливии, и думаю, даже на Украине. Что это означает? Это разграбление нефтяных ресурсов, незаконный оборот оружия, торговля людьми и человеческими органами. Там, где есть боевые действия и люди в отчаянии, простите за циничность, ценятся свежие трупы, которые позволят поставить такого рода бизнес на поток, который приносит огромнейшие деньги. Саррадж берет деньги из этого криминального теневого бизнеса просто потому, что может себе это позволить: нанимать киллеров, охрану и даже содержать такую своеобразную «армию», — убежден доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Вместо того, чтобы обеспечивать достойную жизнь ливийским гражданам, таким образом главарь так называемого Правительства национального согласия финансирует свою «армию», чтобы задержаться у власти, пусть и в таком извращенном формате. В данном случае как нельзя кстати пришлась официальная поддержка от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но сам Саррадж таким образом становится заложником интересов турецкого лидера и группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), в которую вхожи большая часть «коллег» Сарраджа и он сам. У главы ПНС не остается выбора, кроме как замкнуть все финансирование в триполитании на себе и расплачиваться им за возможность оставаться у власти. По словам Перенджиева, Саррадж играет роль «крестного отца», который замыкает на себе финансовые потоки теневой криминальной экономики, подкупая политиков в других странах, чтобы заручиться их официальной поддержкой.

«Все для поддержания своей власти, политической поддержки и возможности вести боевые действия против Хафтара и других противников, которые в Ливии наверняка имеются», — утверждает Перенджиев.

Напомним, 13 января глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж встретились в Москве для подписания соглашения о перемирии. Стороны договорились о взаимном соблюдении режима прекращения огня, однако документально это зафиксировано не было.

«С одной стороны, участием в этих переговорах Саррадж показывает, что он респектабельный политик — ему надо «держать марку», приезжая на подобные мероприятия. На самом деле, конечно, никакого диалога он не собирается вести — только показать видимость решения вопросов. Не участвуя в переговорах он бы понизил планку для себя, а так вроде бы пытается презентовать себя не как теневого криминального мафиози, а как политического лидера. Так или иначе, эти переговоры в Москве — это какое-то признание Сарраджа как политического лидера», — считает эксперт.

Сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того, как Ливийская Национальная Армия приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

Сразу несколько источников указывало на то, что террористы, покинувшие свои позиции в Хан-Шейхуне и аль-Латаминском котле, были выведены с территории Сирии через погранпереходы Атма и Баб аль-Хава, на территорию Турцию.

Эту информацию в интервью ближневосточному изданию Arabi Today подтвердил медицинский работник из Скальбии по имени Сомар.

1 Организация запрещена на территории РФ.