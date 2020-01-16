Для России 2019 год стал одним из самых теплых за последние 150 лет

Для россиян 2019 год был совершенно необычным. Средняя годовая температура составила 7,8 градусов тепла и обошла по показателям 2008 год. В целом ушедший год стал вторым в ранге самых теплых лет за весь период наблюдения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«При этом каждое десятилетие становится более теплым. Но это не значит, что каждый год более теплый. Речь идет о тренде», — пояснил специалист.

Вильфанд также назвал причины аномально теплой зимы, установившейся на всей территории России.

«Необычно ведут себя центры действия атмосферы. В конце 2019 года и сейчас давление исландского минимума ниже нормы. Воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой, с огромной скоростью перемещаются через европейскую территорию России. Поэтому температура на азиатской территории достигает 15–20 градусов со знаком плюс. Так, в Якутии должно быть сейчас минус 45 градусов, а там сейчас минус 30. Это объясняется тем, что происходит интенсивный перенос атлантических масс. Это очень необычно», — констатировал Вильфанд.

Хотя зима выдалась аномальная, говорить о некоем «климатическом оружии» не стоит, подчеркнул и. о. главы Гидрометцентра. Изменение климата — это вовсе не катастрофа.