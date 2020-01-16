Россия и Сирия призвали США прекратить наращивание силы на Ближнем Востоке

Москва, 16 января. США вместо обещанного вывода своих войск из стран Ближнего Востока продолжают увеличивать свое военное присутствие в регионе. Об этом заявили межведомственные координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении.

В сообщении говорится о том, что вывод американских подразделений, который анонсировал Вашингтон, положительно повлиял бы на снижение напряженности на Ближнем Востоке. Однако на деле США увеличивают свои силы в регионе.

«США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока», — говорится в документе.

Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона «прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе» и уважать суверенитет государств.

В ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада ракетным ударом, нанесенным ВВС США, был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирака потребовал от США вывести войска из страны, однако Штаты проигнорировали это заявление.

Действия США на Ближнем Востоке привели к резкому обострению ситуации в регионе. Все чаще жители стран региона выходят на улицы с призывами «янки, гоу хоум!». Фактически США оккупировали часть территорий таких стран, как Ирак и Сирия. Вашингтон отказывается выводить войска с Ближнего Востока, и эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, неизбежно приводящее к человеческим жертвам.