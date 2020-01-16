Послание Путина вызвало тревогу у экс-главы МИД Украины

Москва, 16 января. Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию вызвало тревогу у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум, — написал Климкин на своей странице в Facebook. — Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы».

Экс-глава МИД Украины также обратил внимание на предложение российского лидера отменить приоритет международного права над Конституцией России в тех случаях, когда оно не соответствует основному закону государства.

«Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», — добавил он.

В заключении Климкин призвал сделать Украину сильнее. По его мнению, Киеву стоит договариваться с Москвой при посредничестве тех, кого «уважает» российская сторона.

Отношения между Киевом и Москвой обострились после государственного переворота на Украине. Тогда новое украинское руководство голословно обвинило Россию во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.

Накануне в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию глава российского государства заявил, что конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Российский лидер также предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

После обращения Путина к Федеральному собранию, правительство России ушло в отставку.