Москва, 16 января. На реализацию послания президента РФ Владимира Путина в 2020 году потребуется около 450 миллиардов рублей, заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме. Мишустин заявил, что реализация послания Путина в 2020 году обойдется в 450 миллиардов рублей.

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 миллиардов рублей уже в этом году необходимо использовать», — сказал Мишустин.

Ранее он пообещал, что приоритетом в его работе станет исполнение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме того, политик, который сейчас возглавляет Федеральную налоговую службу (ФНС), отметил, что в новом правительстве будут изменения.

Также кандидат на пост премьер-министра заверил, что в новой должности будет делать упор на цифровую экономику и развитие нацпроектов.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи президент РФ предложил внести несколько поправок в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас является исполняющим обязанности главы кабмина, сообщил об отставке российского правительства.

Путин предложил Мишустину занять должность премьер-министра РФ. Мишустин принял предложение возглавить правительство России, после чего президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму. Ранее стало известно, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.