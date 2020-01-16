Семиклассница из Красноярского края забеременела от 10-летнего мальчика

Красноярск, 16 января. Ученица седьмого класса забеременела от 10-летнего мальчика в Красноярском крае. Как сообщила представитель школы, в которой учится 13-летняя девочка, ее семья решила сохранить ребенка.

Сотрудница учебного заведения рассказала, что семью школьницы еще в 2018 году поставили на учет как находящуюся в «социально опасном положении». При этом женщина уточнила, что родители девочки «не пьют и не издеваются над детьми» (у школьницы есть два младших брата трех и пяти лет) — семью поставили на учет из-за тяжелой болезни матери, у которой диагностировали рак в последней стадии. Семью проверяют каждый месяц, дети накормлены и нормально одеты, но старшую девочку можно назвать тяжелым ребенком.

«У девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит. <…> Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита», — отметила представитель учебного заведения.

Кроме того, она рассказала, что в связи с беременностью семиклассницы проверку начала полиция. Также в проверке принимает участие краевое министерство образования.

«Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них», — отметила сотрудница школы в беседе с KP.RU.

Комментария по поводу мальчика, от которого забеременела семиклассница, женщина дать не смогла, поскольку он учится в другой школе.