Депутат ГД Парфенов объяснил, почему КПРФ не поддержит кандидатуру Мишустина

Москва, 16 января. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов предположил, что фракция коммунистов не поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей по итогам встречи Мишустина с фракцией КПРФ.

На встрече депутаты задали Мишустину множество вопросов, чтобы прояснить его видение сегодняшней ситуации.

«Были подняты вопросы по распределению налогов между центром и регионами, по прогрессивной шкале налогообложения и так далее. Тем было много. Вопросов было порядка дюжины», — отметил парламентарий.

Среди прочих, депутаты затронули вопросы кадровых перестановок в кабинете министров.

«По составу правительства мы задавали, но он сказал, что еще надо провести консультации», — рассказал Парфенов.

По итогам встречи Парфенов заявил, что пока свое решение фракция партии не готова обнародовать, но предположил, что КПРФ не одобрит кандидатуру Мишустина.

«Я не думаю, что мы будем поддерживать. Пока просили мнение фракции не передавать», — заявил депутат.

Об отказе поддержки Мишустина заявил и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд поправок в Конституцию. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил об отставке кабмина. На должность главы кабмина Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.