Тегеран, 16 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на заявление властей Великобритании, Франции и Германии о том, что они якобы выполняют свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана.

Франция, Великобритания и Германия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД. Свой шаг они объяснили тем, что 5 января Иран объявил о последнем этапе сокращения части своих обязанностей. Тегеран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по объему обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок. Предшествовал этому выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе, о чем сообщил в мае 2018 года президент США Дональд Трамп.

Зариф, комментируя решение «европейской тройки», напомнил, что Франция, Великобритания и Германия не выполнили свои обязательства по СВПД. Глава МИД Ирана подчеркнул, что импорт иранской нефти остается на нулевой отметке, до сих пор действуют санкции против иранских банков и страна отключена от Swift. Кроме того, до сих пор не реализован «закон о блокировке» для защиты компаний от санкций США, европейские компании продолжают покидать Ирана, а в стране невозможно продать даже освобожденные от санкций продовольствие или лекарства.

Зариф добавил, что европейские участники ядерной сделки с Ираном лишь множат пустые заявления и нарушают собственные законы, склонившись перед экстерриториальными санкциями США.

«Это печально, что крупнейшая экономика позволила себя запугать в нарушение собственных обязательств. Будущее СВПД зависит от Е3 (Франция, Великобритания и Германия ― Прим. ред.), а не от Ирана», ― отметил Зариф.

Напомним, 5 января Тегеран объявил о полном выходе страны из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью государствами ― США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией. Такое решение власти Ирана приняли после того, как 3 января генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа. При этом Тегеран намерен и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

9 января вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в ближайшее время Дональд Трамп свяжется с лидерами стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе, чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.

После убийства Сулеймани по приказу Трампа власти Ирака потребовали вывода американских войск. Вашингтон уже отказался уходить с чужой земли и пригрозил Ираку санкциями, однако переломный момент уже наступил. Присутствие США на Ближнем Востоке давно вызывало негативную реакцию во многих странах региона: США намеренно дестабилизируют ситуацию ради кражи ресурсов. Однако последние события вызвали новую волну недовольства политикой США в регионе, теперь сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.