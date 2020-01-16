Венедиктов выступил в роли свахи между «иконой оппозиции» Жуковым и Ходорковским

Гостем первого эфира Егора Жукова, осужденного за экстремизм, на радио «Эхо Москвы» стал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Таким образом псевдооппозиция при посредничестве главреда радиостанции Алексея Венедиктова пытается искусственно вывести молодого либертарианца на «высший уровень».

Вчера, 15 января, студент ВШЭ Егор Жуков, ставший известной фигурой в кругах российских либералов после суда над фигурантами «московского дела», впервые вышел в эфир на радио «Эхо Москвы» в качестве ведущего программы «Условно Ваш». Примечательно, что гостем передачи стал олигарх Михаил Ходорковский, уже зарекомендовавший себя в качестве главного спонсора раскачивания ситуации в России.

Тот факт, что главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов предоставил Жукову возможность лично побеседовать с такой весомой в либеральном мире фигурой, может говорить о серьезном намерении псевдооппозиционеров и их сторонников в кратчайшие сроки вывести молодого человека на совершенно новый, «высший уровень» в среде противников нынешнего руководства страны. Главред сыграл роль своего рода «свахи» между Жуковым и Ходорковским.

Мяч на другой стороне

Во время разговора Жуков и Ходорковский обменялись мнениями по актуальным, на их взгляд, вопросам относительно ситуации в России и ожидаемо пришли к «взаимопониманию». В частности, олигарх отметил, что на сегодняшний день главными словами, описывающими взаимоотношения российских граждан и власти, являются «репрессии» и «произвол» и дальнейший план действий проплаченных им «борцов за справедливость» будет напрямую зависеть от изменений, которые последуют за теми или иными решениями руководства страны.

«Если мы увидим, что изменения этот произвол уменьшают, наверное, надо будет с этой позиции выступать. Если мы увидим, что произвол на самом деле только увеличивается, значит, надо против этого протестовать», — подчеркнул беглый олигарх.

Жуков также обратил внимание Ходорковского на тот факт, что в сегодняшних взаимоотношениях народа с властью мяч находится на стороне государства и представителям «оппозиции» приходится играть в установленных условиях. Отвечая на вопрос либертарианца о действиях, которые необходимо предпринять противникам «режима», чтобы перехватить эту повестку, олигарх отметил, что в первую очередь стоит четко продекларировать обществу свои «стратегические цели».

«Я в ближайшее время собираюсь опубликовать на эту тему материал. Когда власть окажется шаткой, нужно будет действовать», — заявил Михаил Ходорковский.

Куй железо, не отходя от кассы

Кроме того, Жуков не упустил возможность напомнить олигарху о тюремном опыте, который, очевидно, их сближает в части лишений и страданий от «бесчинств режима». Молодой человек признался, что даже «жалкий месяц» в СИЗО смог его закалить, а Ходорковский провел в свое время за решеткой гораздо больше времени.

Бизнесмен решил пошутить, заявив, что каждому чиновнику важно пройти такой «тюремный университет». При этом он уточнил, что не имеет «стремления к экстремизму», однако государственным служащим, по его мнению, необходимо «понять, что значит отсутствие правового государства». Стоит отметить, что ремарка Ходорковского об экстремизме звучит как некое «скрытое послание» в контексте разговора с Жуковым, ведь именно по этому обвинению студент был приговорен к трем годам условно.

Очевидно, что у либертарианца и олигарха нашлись определенные «точки пересечения», и это, по всей вероятности, спешат донести до общественности подконтрольные Ходорковскому средства массовой информации. К тому же сотрудники «Эха» ранее уже были уличены в связях с бизнесменом. По некоторым данным, представители радиостанции даже «ездили на поклон» к Ходорковскому ради получения финансирования.

Игра на повышение

Стоит отметить, что олигарх неоднократно давал интервью «Эху Москвы», однако ранее он беседовал с опытными журналистами. Доверить разговор с «крестным отцом оппозиции» молодому активисту, который никогда не работал профессионально в этой сфере, выглядит довольно рискованной авантюрой. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, то решение руководства радиостанции вывести в эфир для беседы с Ходорковским именно Жукова приобретает вполне логичный окрас.

Дело в том, что на фоне задержаний и последующих приговоров фигурантам массовых беспорядков в Москве летом прошлого года студент стал идеальной кандидатурой для создания российскими либералами нового, свежего образа «иконы оппозиции». После искусственно раздутой вокруг Жукова шумихи под свое крыло либертарианца сразу же взял главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, предоставив ему время в эфире. Мэтр либеральной журналистики ранее заявлял, что находится в тесном контакте с молодым человеком и активно обсуждает с ним дальнейший план сотрудничества. Выделением времени в эфире Венедиктов помог Жукову обойти решение суда, согласно которому студенту в течение двух лет запрещено модерировать ресурсы в Интернете, а ведь передачи «Эха» активно транслируются в Сети.

Сам Ходорковский после вынесения студенту приговора поспешил заявить, что Егор Жуков был «обречен стать героем». Таким образом олигарх четко обозначил свою позицию относительно новой «оппозиционной фигуры» в России. Это вполне может означать, что Егор Жуков является лишь очередным политическим проектом бизнесмена, который всеми силами старается поддерживать антигосударственные действия на территории нашей страны. А их личная беседа, пусть и в радиоэфире, демонстрирует вполне серьезные намерения Ходорковского и спонсируемых им российских либералов постепенно повышать статус никому не известного до недавнего времени либертарианца-экстремиста.