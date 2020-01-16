Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Москва, 16 января. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия воздержится от голосования относительно кандидата на пост главы российского правительства Михаила Мишустина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Фракция обсудила ситуацию и приняла решение. Учитывая, что наше требование по отставке правительства, изменение Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся голосовать за и против», — сказал Зюганов.

Он также отметил, что партия будет следить за тем, какую программу и какой состав команды предложит Мишустин и президент.

«Считаем, что в этих условиях наша фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют нашим программным установкам», — подчеркнул лидер партии КПРФ.

Депутат Госдумы и член фракции КПРФ Алексей Корниенко подтвердил, что партия приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра страны.

«Мишустин на встрече с фракцией КПРФ обещал кардинальные изменения в кабмине: и по персональному составу, и по структуре», — подчеркнул Корниенко.

Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее отметил, что Мишустин настроен продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством исполняющего обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Он подтвердил, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина, который сейчас возглавляет Федеральную налоговую службу, на пост главы правительства.

Российский президент Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Путин предложил на должность председателя кабмина Мишустина.