Мишустин оценил возможность отмены изменений в пенсионном законодательстве РФ

Москва, 16 января. Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ высказался о пенсионной реформе.

Депутат Государственной думы России Алексей Корниенко спросил у Мишустина о возможности отмены внесенных изменений в пенсионное законодательство.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — сказал кандидат на пост главы правительства России.

Накануне Дмитрий Медведев, который сейчас исполняет обязанности премьера, заявил после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, что правительство уходит в отставку. Глава государства в среду подписал соответствующий указ. Путин также попросил членов кабмина продолжить работать в полном объеме до формирования нового правительства.

В 2018 году были внесены поправки в пенсионное законодательство России. Теперь в России мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Глава государства ввел понятие предпенсионного возраста и подчеркнул, что права этой категории россиян должны защищаться особо. Так, работодатели, которые увольняют людей предпенсионного возраста или отказывают в приеме на работу, должны нести за это ответственность вплоть до уголовной.