Володин рассказал о главном напутствии депутатов Мишустину

Москва, 16 января. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что главное напутствие депутатов кандидату на пост премьер-министра страны Михаилу Мишустину — реализация послания президента России Владимира Путина.



На встрече фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что «послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе».

Говоря о взаимодействии палаты с прежним составом правительства, он подчеркнул, что «многое удалось сделать в плане выстраивания коммуникаций и решения вопросов, которые ставил президент».

Представляя членам фракции Михаила Мишустина, Володин сказал, что «это человек, который сделал себя сам».

«У него был непростой путь в системе исполнительной власти. Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, — самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, — профессиональный и ответственно относится к порученному делу», — подчеркнул Володин.

Он назвал Мишустина человеком, «который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи». По словам председателя Госдумы, палате необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства.

«Если мы чувствуем ответственность, мы должны тогда дальше обосновывать это решение и объяснять его нашим гражданам», — сказал Володин.

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы российского правительства, передает пресс-служба партии.

«Главное напутствие фракции — эффективная работа и реализация послания президента», — резюмировал Вячеслав Володин.

Советник спикера Госдумы РФ Анастасия Кашеварова ранее сообщила, что кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил о намерении выстраивать дальнейшую работу правительства при тесном сотрудничестве с парламентом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева, после чего предложил на должность председателя кабмина главу ФНС Михаила Мишустина.