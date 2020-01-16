Мишустин сообщил, что Медведев рассчитывает продолжить работу с ЕР в партийном формате

Москва, 16 января. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев рассчитывает продолжить эффективную работу с «Единой Россией» (ЕР) в партийном формате. Об этом сообщил кандидат на пост главы кабмина Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЕР.

«Хочу вам передать слова приветствия от Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вчера разговаривал. Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится», — процитировал Мишустина участник заседания в беседе с РИА Новости.

Напомним, 15 января Медведев объявил об отставке российского правительства. После этого президент России Владимир Путин предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра, передает НСН. 16 января Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мишустина на должность главы кабмина.