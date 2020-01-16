В декабре москвичи видели солнце всего восемь часов

Москва, 16 января. Декабрь в 2019 году выдался очень теплым и пасмурным. Москвичи видели солнце всего три дня на протяжении восьми часов. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такие теплые декабри так часто никогда раньше не отмечались. Это связано с глобальным потеплением. В декабре температура была очень высокой. Да и в целом нынешняя зима будет наиболее жаркой», — обратил внимание Вильфанд.

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра температура декабря, близкая к нулю, наблюдалась только в 1960 году, а с начала этого века зафиксирована уже несколько раз. Значит, речь идет о климатических изменениях, — заявил Вильфанд.

Метеоролог рассказал еще об одном нестандартном «поведении» декабря 2019-го — почва промерзала только в течение первых трех дней зимнего месяца.

«Средняя глубина промерзания обычно составляет около полуметра, в конце года этого не наблюдалось», — констатировал Вильфанд.

Ранее специалист уже заявлял, что теплые зимы стали нормой, начиная с 80-х годов. Это связано с нахождением в юго-западных потоках – определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Европой.