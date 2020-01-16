Морозов назвал предложенного Путиным в премьеры Мишустина новатором и умным управленцем

Федеральная налоговая служба (ФНС) под руководством Михаила Мишустина стала единственным ведомством, которое достигло цифровой трансформации, значительно увеличив свою эффективность. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял правильное решение, что предложил Мишустина на пост главы правительства — он умный управленец. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал сенатор, член Совета Федерации Игорь Морозов.

Поддержка «Единой России»

Члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

«За — единогласно», — приводит РИА Новости слова участника консультаций Мишустина с фракцией.

Кроме того, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин сообщил на встрече с депутатами Государственной думы, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого он встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу провела «Единая Россия».

«Мишустин сказал, что дальнейшую работу правительства будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом», — сообщила Кашеварова.

«Большой новатор»

Как отметил сенатор Игорь Морозов, Мишустин создал налоговую систему в стране в соответствии с требованием времени. Цифровая трансформация, о которой последний год говорит правительство, была достигнута как раз Федеральной налоговой службой. Это первое ведомство, которое смогло реализовать все наработки и взять под контроль налогообложение страны.

«Поэтому Мишустин — очень передовой, умный управленец и большой новатор. То, что он говорит о выполнении послания президента, связано с теми задачами по инвестированию в человеческий капитал, о котором накануне сказал президент России Владимир Путин. Потому что при незначительном росте экономики, но в условиях больших резервов нужно найти золотую середину, чтобы не вызвать волну инфляции и реализовать все инвестиционные проекты, начиная от школьных завтраков и заканчивая материнским капиталом. Это очень серьезная работа, которую нужно будет решать новому правительству. И здесь, в общем-то, нужен Мишустин», — пояснил Игорь Морозов.

Поправки в Конституцию

Сенатор прокомментировал предложенные Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию поправки в Конституцию. По мнению политика, предложения президента — совершенствование системы управления государством.

«Это очень серьезно продвинет вперед российское законодательство. Все-таки Конституция РФ писалась под первого президента. И это был 1993 год, сразу после всех событий (развала СССР. — Прим. ФАН). Она носит «суперпрезидентский» характер. Путин понимает, что в обществе есть запрос на активное включение в жизнь страны других институтов власти. Поэтому он и сделал предложение по поводу поправок, начиная от утверждения Государственной думой правительства и утверждения Советом Федерации руководителей силового блока», — пояснил Игорь Морозов.

По словам политика, теперь Совет Федерации будет иметь все возможности, чтобы взять под контроль влияние силового блока на федеральном и региональном уровнях. Сенатор назвал это чрезвычайно важным.

После оглашения Путиным послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев — уже исполняющий обязанности премьера — заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства. В среду российский лидер подписал указ об отставке правительства.