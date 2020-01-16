Мишустин пообещал кадровые перестановки в правительстве после консультаций

Москва, 16 января. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост премьера, пообещал кадровые перестановки в правительстве в случае назначения на должность главы кабмина.

Мишустин заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, он сможет сообщить только после соответствующих консультаций.

Напомним, 15 января Владимир Путин Выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд поправок в конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства, до назначения нового главы кабмина он продолжает исполнять обязанности председателя правительства.