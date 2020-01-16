Секретарь ЦК КПРФ заявил, что Мишустин пообещал адресную помощь для малоимущих россиян

Москва, 16 января. Михаил Мишустин — кандидат на должность премьер-министра России — исключил введение послаблений по НДФЛ, пообещав адресную помощь для малоимущих россиян, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, участвовавший в заседании фракции с участием главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своем Telegram-канале.

По его словам, Мишустин также заявил о намерении провести инвентаризацию по национальным проектам и разобраться, что мешает их реализации, а также пообещал заняться решением проблем в здравоохранении.

В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить от НДФЛ малоимущих россиян, установив необлагаемый минимум дохода.

Государственная дума в четверг на заседании рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на должность премьера РФ. До этого Мишустин встретится со всеми фракциями.

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства в этот же день подписал соответствующий указ. Медведев назначен исполняющим обязанности главы Кабмина России.

Российский лидер поблагодарил членов правительства за работу и попросил их в полном объеме выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.