Москва, 16 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Великобритания, Франция и ФРГ «продали остатки» иранской ядерной сделки в обмен на обещание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post. Зариф поделился своим мнением в Twitter. Зариф заявил, что Европа «продала» ядерную сделку в обмен на уступки Трампа.

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

По его словам, «Евротройка» продала остатки сделки в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа».

«Так не пойдет, друзья. Вы только дразните его аппетиты. Если вы хотите продать свою честность, вперед. Но не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет», — подчеркнул он.

С 15 декабря США отменили исключение из санкций по отношению к объекту «Фордо» на территории Ирана, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки.

«Фордо» — это завод по обогащению урана, который расположен под землей у горы. На протяжении многих лет он волновал западные страны, в том числе и в связи со скрытой геолокацией. Понизить градус напряжения удалось снять благодаря договоренностям по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого Иран пошел на уступки и согласился перепрофилировать центр.

Российская компания «Росатом» стала основным игроком в реализации этой части договоренностей, согласившись на проект модификации двух каскадов газовых центрифуг для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Однако теперь «Росатом» рискует попасть под санкции.

Американская сторона вернула санкции против «Фордо» в связи с возобновлением Ираном обогащения урана. Ближневосточную страну вынудил на такой шаг уже существующие жесткие рестрикции США.

Как заявляет заместитель главы МИД России Сергей Рябков, вокруг проекта на «Фордо» сложилась сложная ситуация, и РФ переводит его в режим ожидания.

Эксперт «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» Ричард Джонсон подчеркивает, что Соединенные Штаты получили бы больше выгоды, если бы оставили данный объект вне санкционного списка. Также он заявил, что есть вероятность, что санкции не коснутся российских компаний, сотрудничающих с «Фордо».

Однако топливная компания государственной корпорации «Росатом» ТВЭЛ дает более негативные прогнозы будущему проекту, заявив, что на данный момент не рассматривает возможность возобновления работ.