СКР опубликовал видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

Новокузнецк, 16 января. Следственный комитет России опубликовал на YouTube-канале видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке.

На кадрах запечатлены последствия стрельбы. В кабинете разбросаны листы бумаги и листы, виднеются следы крови.

По данным СУ СК РФ по Кемеровской области, 45-летний мужчина ворвался с ружьем в здание мирового суда в Новокузнецке утром. Он выстрелил в пристава, который впоследствии скончался в больнице, и женщину.

На месте происшествия работают сотрудники СК и полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Подозреваемый в нападении задержан.