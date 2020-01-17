Армия Сирии возобновила операцию в Идлибе для защиты мирного населения от террористов

Сирийская Арабская Армия (САА) в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения террористами режима прекращения огня. Такое решение было принято в ответ на нарушение боевиками договоренностей о перемирии. Уже сообщает о первых результатах наступления. Подробности - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как сообщает с места событий военный корреспондент Олег Блохин, после отражения атаки боевиков незаконных вооруженных формирований, правительственным силам удалось организовать контратаку. В результате наступательных действий при поддержке авиации, силы САА у противника были отбиты два населённых пункта - Абу-Джариф и Хирбет Дауд.

Сирийские военнослужащие в данный момент проводят огневую подготовку, планируя наступление на позиции незаконных вооруженных формирований в указанном районе. Накануне российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в САР зафиксировала 38 фактов нарушения режима тишины за сутки.

Ранее боевики провели целый ряд провокаций в провинции Алеппо, в частности открыли огонь из миномета по пункту пропуска «Аль-Хадер», а также игнорируя режим прекращения огня обстреляли из гранатометов город Алеппо. Сейчас радикалы дислоцируются на западной окраине города, откуда атакуют жилые районы города и расположенные неподалеку населенные пункты. Люди здесь гибнут от обстрелов практически ежедневно. Кроме того, в результате этих атак пострадали мирные жители, был нанесен ущерб зданиям.

Напомним, РФ и Турция договорились ввести режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 12 января. Сирийские правительственные войска при этом перестали атаковать боевиков еще 9 января. Но это не остановило радикалов от новых нападений на солдат сирийских правительственных войск и населенные пункты, где находятся мирные граждане.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин уверен, что радикалы - не та сторона, с которой можно достичь каких-либо договоренностей. Любые условия террористы нарушают, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

«С боевиками, действительно, договориться никак нельзя. Любые мирные соглашения, которые подписывались ранее, будут нарушаться регулярно. В принципе, практика это и показывает. Ведь в январе месяце они уже неоднократно нарушали режим прекращения огня», — напомнил эксперт.

Кроме того, в качестве примера Бредихин привел печальный опыт Азербайджана, где вернувшихся из Сирии боевиков «Исламского государства»1* (ИГ1*, ИГИЛ1*, запрещена на территории России) заключали в тюрьмы. Однако арест не помог исправить радикалов, ведь в заключении влияние террористов может только расти.

«Даже тюрьма для боевиков – не выход, потому что после посадки в тюрьму боевик становится никем иным как проповедником. И, соответственно, число последователей радикального ислама будет только увеличиваться. Например, опыт Азербайджана, куда возвращались очень многие игиловцы*, это показывает и [Ильхам] Алиев (президент Азербайджана – Прим. ФАН), собственно, столкнулся с этой проблемой», — подчеркнул собеседник агентства.

Учитывая эту неудачную практику, Бредихин уверен, что уничтожение членов незаконных террористических группировок, игнорирующих все договоренности о перемирии, а также обстреливающих мирное население и солдат сирийских войск, является наиболее действенным способом борьбы с боевиками.

«Поэтому, в принципе, возможно только полное уничтожение. Это самый радикальный способ, но действенный. Он покажет на практике, что боевики – это не только заблудившиеся по жизни люди, которые не могут уже вырваться из идеологического дурмана до конца своих дней, но это станет примером и для других — для тех, кто хотел бы, но после этого ни за что не встанет в ряды радикальных исламистов», — добавил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.