Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Москва, 16 января. Центральный банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед». Соответствующая информация указана в официальных документах Центробанка от 15 января.

Регулятор принял такое решение ввиду добровольческих отказов страховщиков от работы, которая предусмотрена лицензией. В частности, у страховых компаний «Чувашия-Мед» в городе Чебоксары, «Экип» (г. Москва) и «Симаз-Мед» (г. Новосибирск) отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования.

Кроме того, лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования отобрана у компании «Экип».

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Hэклис-Бaнка. По данным регулятора, финансово-кредитная организация лишилась полномочий в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, несоблюдением нормативных актов ЦБ, а также из-за значения нормативов достаточности капитала, которое опустилось ниже минимального уровня, установленного в момент регистрации банка. Об этом пишет «Газета.ru».