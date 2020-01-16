Автобус перевернулся на трассе в Ульяновской области, пострадали 14 человек

Ульяновск, 16 января. Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Карсунском районе Ульяновской области, в результате чего 14 человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации управления МВД по региону, инцидент случился 16 января в 7.20 по местному времени на 114 километре трассы Карсун — Ростислаевка. В результате сильного гололеда пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в кювет.

В момент аварии в автобусе находилось 20 человек, в том числе один ребенок.

«В результате ДТП пострадали 14 человек (легкой степени тяжести, из них один тяжелой степени, детей среди них нет)», — сообщило ГУ МЧС.

Четверо пострадавших госпитализированы, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ГУ МЧС инициировало ограничение движения междугородних автобусов на территории Ульяновской области.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о смертельном ДТП под Саратовом. В результате происшествия погибли четыре человека, трое из них — иностранцы.