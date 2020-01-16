Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Саратов, 16 января. Четыре человека погибли в дорожной аварии под Саратовом, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Как отметили в ведомстве, трое погибших — иностранцы.

Еще два человека находятся в больнице. Как пишет ТАСС, столкнулись минивэн и «Волга». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Также смертельное ДТП произошло в Саратовской области в декабре, три человека погибли. На трассе Тамбов — Саратов в Аткарском районе около 16.50 по московскому времени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя и грузовая «Газель», за рулем которой находился 43-летний мужчина. Погибла семья из трех человек, в том числе пятилетний мальчик. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Кроме того, три человека стали жертвами ДТП с участием двух легковушек в Татарстане. Авария произошла в Арском районе недалеко от населенного пункта Учили. Столкнулись Toyota Corolla и Renault Duster.

В Арскую ЦРБ доставили Татьяну В. 1971 года рождения с ушибом головного мозга, травмой живота и переломом левой голени. Туда же госпитализировали Анатолия С. 1979 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом правого бедра.