Сирия новости 16 января 16.30: САА продвигается к Маарет ан-Нуману, ВКС РФ наносит удары на севере Алеппо

Сирия, 16 января. Сирийская армия наносит боевикам в Хаме, Идлибе и Алеппо, самолеты ВКС РФ атаковали боевиков на севере идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили продвижение в направлении Маарет ан-Нумана в Идлибе, наносят авиаудары по позициям террористов в Алеппо и Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об успешном ударе по САА на севере Хамы.

Курдские вооруженные формирования: пострадали при подрыве СВУ в городе Ат-Табка.

Провинция Алеппо

Правительственные войска наносят удары по позициям террористов в западной части провинции Алеппо, на севере идлибской зоны деэскалации. Baladi News сообщает об ударах по позициям боевиков в районе населенного пункта Кафр-Наха. Параллельно ВКС РФ наносят удары по позициям террористов в районе населенного пункта Айн-Джара и Кафр-Наха, сообщает Step News.

Тот же источник сообщает о неизвестном самолете, курсирующем в районе города Баб аш-Шарки на севере провинции Алеппо. Сообщается также, что САА наносит артиллерийские удары по позициям боевиков в районе города Кафр аль-Асаль, Кафр-Даиль и Мансура.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается военная операция Сирийской арабской армии, нацеленная на разгром террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок. Между тем, как сообщает новостное агентство Baladi News, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на территории Идлиба «наблюдаются многочисленные нарушения перемирия, однако мы не можем сказать, что прекращение огня провалилось».

Тем временем источник в Twitter (@Abdurahmanhrk) сообщает, что правительственные войска возобновили продвижение в направлении города Маарет ан-Нумана — главной опорной точки террористов на юго-востоке Идлиба. Параллельно ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов в глубине Идлиба — так, сирийские вертолеты нанесли удар по скоплению боевиков в районе города Ахсим в гористой местности Джебель аз-Завия.

Провинция Ракка

Один мирный житель и два боевика проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) были ранены при срабатывании самодельного взрывного устройства в городе Ат-Табка, на западе провинции Ракка.

Провинция Хама

Боевики из группировок, входящих в террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили об успешном ударе по скоплению бойцов САА в провинции Хама. Телеканал Halab Today сообщает, что сирийская армия была атакована в районе населенного пункта Аль-Хардана на севере провинции, среди бойцов САА есть убитые и раненые.