Сирия новости 16 января 12.30: САА возобновила операцию «Заря в Идлибе», протесты против SDF за Евфратом

Сирия, 16 января. Сирийская армия возобновила наступление в Идлибе, курдские боевики столкнулись с племенным ополчением в Аль-Бусейре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вступили в бой с неизвестными боевиками в провинции Даръа, нанесли ракетный удар боевикам на юге Алеппо, возобновили наступление на территории провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли конвой САА в Хаме, совершили крупную вылазку против сил САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: потеряли трех человек в ходе столкновений с племенным ополчением в Аль-Бусейре, обнаружили тайник с оружием в Хаджине.

Провинция Алеппо

САА нанесла ракетный удар по позициям террористов, принадлежащих к коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо, в пределах идлибской зоны деэскалации. Как сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC), под ударом оказались позиции боевиков в районе населенных пунктов Халсат и Хан-Туман.

Провинция Дейр-эз-Зор

Наблюдается новое обострение в отношениях между курдскими боевиками из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и местными арабскими племенами на левобережье Евфрата на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@Sada_AlSharqieh), курдские боевики направили подкрепления в город Аль-Бусейра после того как трое боевиков из так называемых «сил быстрого реагирования» SDF были убиты при попытке захватить командира ополчения племени баггара «Лива аль-Бакир» Ибрагима аль-Аттию, известного как Абу Бакр аль-Кадисия. Как отмечает новостное агентство Euphrates Post, обстановка в Аль-Бусейре после столкновений между SDF и местными жителями остается неспокойной.

Между тем боевики SDF обнаружили в городе Хаджин схрон с оружием, в котором находился миномет, а также взрывчатка. Об этом сообщает медиаактивист в Twitter (@NotWoofers).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия возобновила наступление в рамках военной операции «Заря в Идлибе». Радиостанция Sham FM сообщает, что САА возобновила наступление на Маарет ан-Нуман из-за постоянных провокаций и нарушений перемирия со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон подтвердили в ходе брифинга информацию о многочисленных нарушениях со стороны боевиков. Так, три отряда террористов численностью до 50 человек с огневой поддержкой предприняли нападение на позиции САА в районе населенных пунктов Самкат и Аль-Бурса. Удар артиллерии САА позволил остановить атаку боевиков.

Sham FM отмечает также, что в ходе наступления части САА смогли освободить от боевиков населенные пункты Абу-Джариф и Телль-Хатра на востоке Идлиба.

Провинция Даръа

Группа неизвестных боевиков атаковала отряд Сирийской арабской армии в провинции Даръа. Как сообщает ливанское издание Al Masdar, нападение произошло на территории города Ас-Санамейн. На территории города вспыхнула ожесточенная перестрелка. САА направила в город подкрепления. Al Masdar отмечает, что нападавшие предположительно относятся к «спящим ячейкам» ССА, которые формально приняли соглашение о примирении с Дамаском, однако продолжили антиправительственную деятельность.

Вероятно, в связи с этим телеканал Halab Today сообщает, что САА усиливает меры безопасности в Даръа. Так, были усилены посты на восточных въездах в город Махджа, а также на дороге между городами Аль-Карак и Мушайрифа.

Провинция Хама

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили об успешном ударе по конвою правительственных сил в провинции Хама. Как сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC) со ссылкой на медиаисточники боевиков, террористы нанесли артиллерийский удар по конвою САА в районе населенного пункта Шейх-Идрис, убив и ранив нескольких сирийских военнослужащих.