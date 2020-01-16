«Единая Россия» определит приоритеты дальнейшей работы на заседании 16 января

Москва, 16 января. И. о. председателя правительства России Дмитрий Медведев, подавший 15 января в отставку, сохранит пост председателя партии «Единая Россия». Об сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и совмещения этой позиции с позицией председателя политической партии не существует. Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — заявил Турчак.

Он также добавил, что 16 января состоится заседание президиума генсовета «Единой России», на котором будут определены приоритеты работы партии.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором озвучил предложение внести поправки в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. До назначения нового премьера Медведев исполняет обязанности главы кабмина.