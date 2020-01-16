Москва, 16 января. Кандидат на пост нового главы российского кабмина Михаил Мишустин настроен продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством исполняющего обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы задали интересующие нас вопросы, был высказан ряд поручений, которые необходимо, мы считаем, в рамках и формирования правительства, и работы правительства обсуждать. Я думаю, что все эти выступления и наказы приняты кандидатом и он настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Анатольевичем Медведевым», — заявил Неверов после собрания фракции.

Кроме того, вице-спикер подтвердил, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина, который сейчас возглавляет Федеральную налоговую службу (ФНС), на пост премьера.

«Позиция — единогласно, консолидированно поддержать», — подчеркнул Неверов.

Напомним, 15 января Медведев объявил об отставке российского правительства. После этого президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост нового главы кабмина. 16 января Госдума рассмотрит вопрос об утверждении нынешнего главы ФНС на должность премьер-министра.