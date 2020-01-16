Мишустин намерен выстраивать работу кабмина в сотрудничестве с парламентом

Москва, 16 января. Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о намерении выстраивать дальнейшую работу правительства при тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом сообщила советник спикера Госдумы РФ Анастасия Кашеварова.

Ранее сообщалось, что члены «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

Российский президент Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке Кабинета министров РФ во главе с Дмитрием Медведевым. Лидер РФ в этот же день провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство страны. Глава Федеральной налоговой службы принял предложение, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что глава ФНС Михаил Мишустин обладает большим опытом в сфере финансов и налогового законодательства. По словам Володина, Мишустин является профессионалом в сфере финансов и налогового законодательства, который хорошо ориентируется в региональной специфике.