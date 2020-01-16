Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с РФ по газу

Москва, 16 января. Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовому вопросу, сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Планируем переговоры (с Россией. — Прим. ФАН) в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — сказал Каранкевич.

Российская корпорация «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» в конце прошлого года подписали контракт о продлении поставок и транспортировки российского газа до 2021 года. При этом цена поставок на газ в Белоруссию определена только на два месяца — январь и февраль. Цена газа до марта сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров, сообщили в Минэнерго Белоруссии.

Между тем белорусская сторона настаивает на том, чтобы российский газ для Минска был дешевле. Президент республики ранее заявлял, что целесообразно снижение цены на газ до уровня, близкого к внутрироссийскому.