Москва, 16 января. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин пообещал, что приоритетом в его работе станет исполнение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом Мишустин заявил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, передает источник с заседания.

«О том, что послание — приоритет», — сказал источник, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил ли что-то о своей будущей работе кандидат на пост главы правительства.

Кроме того, Мишустин, который сейчас возглавляет Федеральную налоговую службу (ФНС), отметил, что в новом правительстве будут изменения.

«Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал», — рассказал источник ТАСС.

Также кандидат на пост премьер-министра заверил, что в новой должности будет делать упор на цифровую экономику и развитие нацпроектов.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи президент РФ предложил внести несколько поправок в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас является исполняющим обязанности главы кабмина, сообщил об отставке российского правительства.

Птуин предложил Мишустину занять должность премьер-министра РФ. Мишустин принял предложение возглавить правительство России, после чего президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму. Ранее стало известно, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.