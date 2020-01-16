Москва, 16 января. Актриса эстрады, кино и телевидения, заслуженная артистка России Елена Воробей сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Елена Воробей сломала руку во время концерта и продолжила выступать. Как уточнила артистка, несмотря на травму, она решила продолжить выступление, пока ее состояние совсем не ухудшилось. Воробей добавила, что во время концерта в зрительском зале находились врачи и ждали, когда она остановится.

«Продержалась минут 40 минут», — уточнила она.

Актриса поблагодарила медиков и зрителей. Также она сообщила о переносе выступления на февраль.

Ранее Воробей опубликовала фотографии в романтическом образе. На одном из снимков артистка предстала в необычной позе, сравнив себя с балериной Анастасией Волочковой.

Для фотосессии Воробей выбрала нежный образ и предстала в воздушном платье. При этом юмористка широко расставила ноги и в шутку сравнила свой «шпагат» с балетными па Волочковой.