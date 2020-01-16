Бредихин назвал уничтожение боевиков в Сирии единственным путем разрешения конфликта

Принуждение боевиков в Сирии к миру пройдет жестко и достаточно быстро; соглашение о перемирии было для боевиков шансом для спасения, которым они не воспользовались. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Возобновление наступления

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на четверг возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения перемирия боевиками террористических формирований. Об этом проинформировала радиостанция Sham FM.

«Армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня», — говорится в тексте сообщения.

САА проводит огневую подготовку, собираясь нанести удар по позициям боевиков в указанном районе.

Ранее террористы обстреляли из миномета пункт пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо. В результате атаки никто не пострадал.

Террористы нарушили перемирие

Политический аналитик Юрий Голубь рассказал: перемирие необходимо, но вряд ли можно надеяться, что, пока в этом регионе Сирии действует такой альянс отпетых террористов, как «Хайят Тахрир аш-Шам», оно будет надежным. Судя по всему, на это никто и не надеялся — сирийская армия вовремя и адекватно отреагировала на действия боевиков и уже вытеснила их из двух поселений.

«Вряд ли бандитам стоит на что-то рассчитывать — их время уходит. Ведь питательная среда для них — противоречия крупных игроков, которые постепенно снимаются. Мы видим, что Россия и Турция находят общий язык, а США, хоть и упираются, но уходят из Сирии. Но такова логика бандподполья: оно не может существовать в условиях перемирия и само приближает свой конец», — считает Юрий Голубь.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил: не стоило сомневаться в том, что боевики нарушат перемирие.

«Да и как вообще с ними можно было говорить о мире, не ожидая подвоха? Единственный путь разрешения конфликта — это полное уничтожение боевиков. Тюрьмы не помогут. Наоборот, тюрьмы после помещения в них радикалов могут сами стать инкубаторами по производству новых исламистов. К мирной жизни они также не вернутся, а могут лишь раствориться для совершения новых терактов. Потому и ситуацию в Идлибе надо решать вплоть до уничтожения последнего террориста», — пояснил он.

Политолог Владимир Карасев назвал возобновление наступления САА ожидаемым решением.

«Соглашение о перемирии срывалось неоднократно боевиками, подстрекаемыми своими хозяевами из Вашингтона. Этому беспределу рано или поздно нужно было положить конец. Принуждение к миру пройдет жестко и достаточно быстро. И уже никакие увещевания США не смогут остановить сирийскую армию. Соглашение о перемирии было для боевиков шансом для спасения, но они не захотели им воспользоваться», — заключил эксперт.

С 19 декабря САА проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.