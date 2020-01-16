Жириновский заявил, что ЛДПР примет решение о Мишустине после встречи с ним

Москва, 16 января. Представители ЛДПР примут решение о кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России после встречи с ним, сообщил лидер фракции Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам лидера ЛДПР, вопрос о кандидатуре Мишустина на пост главы российского правительства обсуждается.

«Мы еще ничего не решили. Решение примем по итогам встречи с ним [Мишустиным]», — сказал Жириновский.

Напомним, в четверг Государственная дума рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на должность премьера РФ.

Накануне Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности главы камбина, после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию объявил об отставке правительства. Глава государства в этот же день подписал соответствующий указ.

Российский лидер поблагодарил членов правительства за работу и попросил их в полном объеме выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Ранее в четверг стало известно, что фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьера.