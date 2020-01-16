МИД Германии назвал главную цель Берлинской конференции по Ливии

Берлин, 16 января. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главная цель Берлинской конференции заключается в продолжении политического урегулирования в Ливии.

«Подрыв способности воющих сторон в Ливии продолжать военные действия в среднесрочной и краткосрочной перспективе, в целях обеспечения продолжения политического процесса по урегулированию данного конфликта под контролем ООН», — сказал Хайко Маас.

В Ливии начало действовать перемирие, которое вступило в силу в ночь на 12 января. Это произошло впервые с 2014 года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию, цель которой заключалась в борьбе с террористами в Триполи. Перемирие удалось заключить благодаря участию российской стороны и инициативе лично российского президента Владимира Путина. Именно после встречи главы РФ и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прозвучало совместное заявление о готовности государств содействовать мирному урегулированию процесса в Ливии.

В Москве 13 января прошли российско-турецкие переговоры по Ливии. В столицу России тогда приехали командующий ЛНА Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Напомним, Германия заявила о намерении провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января в Берлине. На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоялась 11 января, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что мероприятие должно быть эффективным в вопросах разрешения кризиса в Ливии.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики ранее заявил, что на встрече Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса будут обсуждаться двусторонние отношения и ситуация вокруг Сирии и Ливии. Он указал на важность присутствия на мероприятии российского президента, который обсудит с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке.