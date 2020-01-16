Роскачество нашло в черном молотом перце плесень и кишечную палочку

Москва, 16 января. Специалисты Роскачества обнаружили в товарах нескольких торговых марок черного молотого перца бактерии группы кишечной палочки и плесень, говорится в сообщении организации.

«Так, в перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого ТР ТС 021 "О безопасности пищевой продукции" количества бактерий (КМАФАнМ, мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в продукте четырех марок было превышено допустимое техрегламентом количество плесени. Помимо этого, в трех специях специалисты Роскачества выявили бактерии группы кишечной палочки и одной — сульфитредуцирующие клостридии, наличие которых не допускается техническим регламентом.

При этом эксперты не обнаружили в молотом черном перце превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов.

Специалисты также проверили перец на фальсификат, подразумевающий под собой преднамеренное добавление в продукт посторонних ингредиентов, например, муку, крахмал или молотый рис. При проверке продукта эксперты, измерив массовую долю пиперина, золы и эфирных масел, зафиксировали в трех торговых марках расхождения по всем трем показателям.