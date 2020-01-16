Пресс-секретарь сообщил, что Кадыров проходит курс лечения

Грозный, 16 января. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, об этом рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.

По его словам, лечение Кадырова «требует медицинских процедур». Он также уточнил, что Конституция Чечни предусматривает возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

Ранее стало известно, что Кадыров назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности». Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года, пишет «Газета.ру».

Как пишет РИА Новости, Каримов подчеркнул, что это обычная практика, которая используется во всех субъектах.

Напомним, Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны и поблагодарил от лица народа своей республики за мир, стабильность и уничтожение мирового терроризма.

Рамзан Кадыров выразил благодарность Путину за то, что он не побоялся взять в свои руки ответственность за судьбу страны и навести порядок во всех сферах.

«На территории Чечни бесчинствовал терроризм, который ставил целью развалить и уничтожить государство. Но у Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу Российской Федерации. И ему удалось справиться с этой задачей. Постепенно был наведен порядок во всех сферах», — сказал он.

Кадыров подчеркивает важную роль Владимира Путина в победе над терроризмом, а также то, что президенту РФ удалось сохранить территориальную целостность государства в тяжелый момент.