Норма о размещении рекламы на госязыке вступила в силу на Украине

Киев, 16 января. Норма, обязывающая размещать рекламу только на украинском языке, вступила в силу на Украине. Соответствующий пункт прописан в положении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно сообщению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, норма регламентирует использование государственного языка в области рекламы.

«С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», — подчеркнули в Нацсовете.

Также, как отмечается в сообщении ведомства, рекламные тексты могут транслироваться на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза. То есть в СМИ, которые «издаются на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное СМИ». В случае нарушения соответствующего пункта закона предполагается штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или 3400–5100 гривен ($143–213).

В мае прошлого года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона в СМИ действовала квота в размере 50% использования украинского языка, в настоящее время она составляет 90%.

Депутат партии «Слуга народа», журналист телевизионного канала «1+1» Александр Дубинский ранее заявил, что квоты на использование украинского языка в в СМИ на Украине необходимо сохранить, но не ужесточать. С его точки зрения, увеличивать квоты в государстве, в котором 30% населения говорит по-русски, не очень правильно.